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На Гостомельщине комендантский час продлится целую неделю

Мазуренко Алена Среда, 6 апреля 2022, 21:45

На территории Гостомельского сельского совета комендантский час продлится целую неделю с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.

Источник: Киевская областная военная администрация в телеграмм-канале

Дословно: "На территории Гостомельского сельского совета усилен комендантский час. Он продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля".

Детали: Сообщается, что такие ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

На остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.

Во время комендантского часа запрещается: находиться на улицах и других общественных местах; передвигаться транспортом и пешком.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Комендантский час в некоторых селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Киевской области продлен до 10 апреля.

Темы: Киевская областьвойнаГСЧСУкраина
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