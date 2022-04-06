На Гостомельщине комендантский час продлится целую неделю
Среда, 6 апреля 2022, 21:45
На территории Гостомельского сельского совета комендантский час продлится целую неделю с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля.
Источник: Киевская областная военная администрация в телеграмм-канале
Дословно: "На территории Гостомельского сельского совета усилен комендантский час. Он продлится с 06:00 7 апреля до 6:00 14 апреля".
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Детали: Сообщается, что такие ограничения необходимы для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.
На остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.
Во время комендантского часа запрещается: находиться на улицах и других общественных местах; передвигаться транспортом и пешком.
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Предыстория:
- Комендантский час в некоторых селах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Киевской области продлен до 10 апреля.