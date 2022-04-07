"Поиск правды уже невозможно остановить" – Зеленский о геноциде в Буче и других городах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поиск правды по поводу геноцида, совершенного россиянами, в Буче и других украинских городах уже нельзя остановить.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "О большинстве военных преступлений России на территории Украины.

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Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить.

Это уже не отмотаешь никак назад, можно скорее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и тех, кто лично в России принимал ключевые решения.

А если нет, если ничего не изменится, то это самоубийство для всех, кто выберет вариант продолжения войны".