Сводка штаба: враг безуспешно пытался прорвать оборону у Новотошкивского

Российские захватчики не смогли прорвать оборону ВСУ в районе населённого пункта Новотошковское.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях".

"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.

Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Также, на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, обладающим российским гражданством".

Детали: На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная. Цель – задача огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и восстановление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Часть выводимых российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, граничащих с Украиной.

Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов.