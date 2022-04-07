Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сводка штаба: враг безуспешно пытался прорвать оборону у Новотошкивского

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 06:48
Сводка штаба: враг безуспешно пытался прорвать оборону у Новотошкивского
ВСУ наносят удар врагу. Фото: Генштаб

Российские захватчики не смогли прорвать оборону ВСУ в районе населённого пункта Новотошковское.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях".

Реклама:

"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.

Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Также, на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, обладающим российским гражданством".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населённого пункта Попасная. Цель – задача огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и восстановление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Часть выводимых российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, граничащих с Украиной.

Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
война
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: