Трое жителей Донбасса: сливали врагу данные о ВСУ

Правоохранители разоблачили трех жителей Донецкой области, которые передавали врагу информацию о местах дислокации блокпостов и перемещении украинских военных.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Разоблачили и сообщили о подозрении трем жителям Донбасса в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога".

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Детали: По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского района добровольно согласились передавать российским оккупантам информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины.

Подозреваемые посылали оккупантам через мессенджер Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с пометками указанных локаций.

А российские захватчики использовали эту информацию во время военной агрессии на территории Украины, отметили в ОПГ.