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Черногория высылает четырех сотрудников посольства РФ

Четверг, 7 апреля 2022, 20:23

Министерство иностранных дел Черногории объявило еще четырех дипломатов посольства РФ персонами нон грата.

Об этом говорится в заявлении МИД Черногории, пишет "Европейская правда".

Официальная нота об этом решении, устанавливающая семидневный срок выезда с территории Черногории, в четверг была вручена послу России.

"Указанное решение министерство приняло на основании оценки соответствующих органов безопасности Черногории деятельности российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.

Ранее Соединенные Штаты призвали Черногорию применить санкции, которые Европейский союз ввел против России после военного вторжения в Украину.

4 марта Черногория попросила российского дипломата Виктора Антипина уехать из страны на основании выводов Агентства национальной безопасности о том, что он занимался деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Темы: ЧерногорияРосcия
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