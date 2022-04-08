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"Антироссийскими надписями" расписан мемориал советской армии в Берлине

Пятница, 8 апреля 2022, 00:00

Неизвестные расписали призывами против действий РФ мемориал в берлинском Трептов-парке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на t-online.

Как отмечает издание, причиной этих действий являются военные преступления со стороны РФ.

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В частности, советский мемориал замазали красной краской, а также сделали несколько надписей. На публикующей издание фотографии видны надписи на английском языке "Зачем?", "Украинская кровь на русских руках", а также "Путин = Сталин".

Издание добавляет, что на мемориале также есть надпись "Смерть всем россиянам", а также изображение символа российской агрессии "Z" и свастики.

Граффити обнаружили сотрудники центральной охраны берлинской полиции. По словам спикера полиции, в настоящее время мемориал находится под охраной полиции.

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Напомним, в ряде немецких земель: Баварии и Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, а также в Берлине, был введен запрет на публичное использование символа Z. Теперь его использование в общественных местах карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Также напомним, что на неделе в Берлине перед зданием Бундестага сотни людей провели акцию, чтобы напомнить, что российские военные пытают и убивают украинцев.

Темы: РосcияГермания
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