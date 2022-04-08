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Черногория объявила о введении санкций против России

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 16:41

Черногория в пятницу ввела санкции против России из-за военного вторжения в Украину.

Об этом сообщил вице-премьер Дритан Абазович, пишет "Европейская правда".

"Правительство приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины", - написал Абазович в Twitter, не сообщив детали санкций.

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Черногория является членом НАТО и кандидатом на членство в ЕС, при этом Россия является крупным инвестором в стране, и многие богатые россияне имеют там недвижимость или яхты.

В четверг Черногория объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства РФ в связи с нарушением дипломатических норм.

Ранее Соединенные Штаты призвали Черногорию применить санкции, которые Европейский Союз ввел против России после военного вторжения в Украину.

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Темы: Черногориясанкции
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