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Зеленский: Удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале против РФ

Катерина ТищенкоПятница, 8 апреля 2022, 22:59
Зеленский: Удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале против РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что ракетный удар России по вокзалу Краматорска должен стать одним из обвинений против нее на трибунале.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится.

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Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал, кто и какие приказы отдавал, откуда ракета, кто ее перевозил, от кого звучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает жесткой глобальной реакции на это военное преступление.

Он отметил, что российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за удар по Краматорску на украинские силы, что случайно выдали виновность России.

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"Агентство РИА Новости опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен, еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы всем, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что в больнице остаются еще десятки тяжело раненых в результате этого ракетного обстрела. По последним данным, погибли 50 человек, из которых 5 детей.

Предыстория:

  • 8 апреля российские оккупанты с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.
  • Президент Владимир Зеленский в своей реакции на преступление российских оккупантов призвал мир жестко отреагировать, потому что безнаказанное зло в будущем приведет к еще большему страданию.
  • По предварительным данным, в результате ракетных обстрелов железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.

Темы: ЗеленскийКраматорсквойнаРосcия
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