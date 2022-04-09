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Война с РФ: Украина организовывает лагеря для военнопленных

Светлана КизиловаСуббота, 9 апреля 2022, 00:15

Кабмин поручил Минюсту определить и перепрофилировать учреждения исполнения наказаний под лагеря для содержания военнопленных россиян.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Согласно постановлению №413 от 5 апреля, правительство поручило Минюсту создать участки для содержания военнопленных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы; организовать размещение, содержание, охрану и медицинское обеспечение военнопленных в лагерях и участках для содержания; обеспечить немедленное информирование органов Службы безопасности, прокуратуры и Национальной полиции о принятии военнопленных в лагеря и участки; представить до 15 апреля 2022 года Кабмину предложения по объему расходов из резервного фонда государственного бюджета, необходимых для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках.

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Министерству иностранных дел поручено организовать внешние связи с иностранными государствами и международными организациями по содержанию и возвращению военнопленных.

Министерству инфраструктуры поручено обеспечить координацию мер по перевозке военнопленных, как и предоставления им услуг почтовой связи.

Министерству обороны вместе с Мининфраструктуры поручено по предварительному согласованию с Минюстом организовать сопровождение военнопленных в лагеря и участков для содержания.

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Министерству внутренних дел поручено организовать фотографирование, дактилоскопический учет и учет генетических признаков военнопленных в течение семи календарных дней со дня получения сведения о их прибытия в лагеря и участки.

Военным администрациям в свою поручено содействовать оказанию медицинской помощи военнопленным.

Темы: война
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