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Ткаченко предостерег от вандализма с памятниками символам русской культуры

Суббота, 9 апреля 2022, 13:41
Александр Ткаченко, фото из его Facebook

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что органы местной власти вправе демонтировать памятники российским деятелям культуры, но предостерегает от вандализма.

Источник: Ткаченко в эфире национального телемарафона в субботу днем, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается решений некоторых органов власти, которые принимаются, – это их право. Единственное: я предостерегаю от вандализма, поскольку это сразу же будет нам предъявлено как акт агрессии против "русского мира". Но такие решения органы местной власти имеют право принимать".

Этому предшествовало: Из-за войны России против Украины в городах Мукачево и Тернополь демонтировали памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину.

В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию воссоединения Украины и России.

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Темы: Ткаченкоместная властьРосcиякультура
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