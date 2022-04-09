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Луганщина: россияне попали в цистерну с азотной кислотой, пары полетели на их позиции

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 19:22
скриншот видео

Возле Рубежного в Луганской области россияне снова попали в цистерну с опасной для человека азотной кислотой, пары полетели на их позиции.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Снова химическая атака! Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой".

ДеталиПозже Гайдай добавил, что аммиачное облако полетело на позиции россиян.

"Пары взрыва цистерны из 4 т неконцентрированной азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой. Угрозы жизни населения нет", – отметил он.

Перед этим Гайдай призвал жителей не выходить из укрытий, а при нахождении в помещении закрыть окна и двери.

"Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", – отметил он.

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Гайдай призвал подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Что предшествовало: 5 апреля в Рубежном россияне уже попадали в цистерну с азотной кислотой.

Темы: Луганская областьвойна
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