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В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 20:48
фото Ровенской ОГА

В Ровенской области с начала войны изъяли у нетрезвых водителей 233 транспортных средства на нужды ВСУ.

Источник: Ровенская областная государственная администрация

 
Все фото Ровенской ОГА

Дословно: "За полтора месяца военного положения в Ровенской области обнаружили 233 водителя в состоянии опьянения. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать для ВСУ".

Детали: Больше всего пьяных водителей и под действием наркотиков с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины обнаружили в Ровно — 93, в Остроге — 29 и 19 — в Ракитном.

На всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП, а материалы которых будут рассматриваться судом.

 

Транспортные средства изъяты, помещены на территорию отделений полиции и в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ, говорится в сообщении.

Темы: Ровенская областьВооруженные силыавто
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