В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

В Ровенской области с начала войны изъяли у нетрезвых водителей 233 транспортных средства на нужды ВСУ.

Источник: Ровенская областная государственная администрация

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Дословно: "За полтора месяца военного положения в Ровенской области обнаружили 233 водителя в состоянии опьянения. Весь транспорт изъяла полиция, чтобы в дальнейшем передать для ВСУ".

Детали: Больше всего пьяных водителей и под действием наркотиков с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины обнаружили в Ровно — 93, в Остроге — 29 и 19 — в Ракитном.

На всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 130 КУоАП, а материалы которых будут рассматриваться судом.

Транспортные средства изъяты, помещены на территорию отделений полиции и в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ, говорится в сообщении.