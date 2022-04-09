Азовское море: россияне рассказали, как захватили сухогруз под флагом Мальты
Суббота, 9 апреля 2022, 20:59
Минобороны РФ признало факт захвата российскими военными сухогруза "Апачи", приписанного к мальтийскому порту Валетта, он следовал под мальтийским флагом.
Источник: РИА Новости
Детали: При этом захват судна, который произошел 8 апреля, Россия попыталась оправдать тем, что оно якобы использовалось украинским полком "Азов".
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Иностранные граждане, которые находились на сухогрузе, по версии российской пропаганды, были "иностранными наемниками".
Дословно РИА Новости: "В результате прямого попадания на судне произошло возгорание, сухогруз лег в дрейф… После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск".