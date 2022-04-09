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Азовское море: россияне рассказали, как захватили сухогруз под флагом Мальты

Светлана КизиловаСуббота, 9 апреля 2022, 20:59

Минобороны РФ признало факт захвата российскими военными сухогруза "Апачи", приписанного к мальтийскому порту Валетта, он следовал под мальтийским флагом.

Источник: РИА Новости

Детали: При этом захват судна, который произошел 8 апреля, Россия попыталась оправдать тем, что оно якобы использовалось украинским полком "Азов".

Иностранные граждане, которые находились на сухогрузе, по версии российской пропаганды, были "иностранными наемниками".

Дословно РИА Новости: "В результате прямого попадания на судне произошло возгорание, сухогруз лег в дрейф… После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск".

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Темы: Азовское моревойнаРосcия
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