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Россияне не выпустили эвакуационные автобусы из трех городов

Суббота, 9 апреля 2022, 23:32

В субботу по гуманитарным коридорам эвакуировано 4 532 человека.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук.

Детали: По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска в субботу на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 425 человек. Из них из Мариуполя – 192 человека.

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3 233 человека доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар.

Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополь. В Запорожье сегодня было эвакуировано 529 местных жителей.

Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку оккупационные войска отказались пропустить их по согласованному маршруту.

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В воскресенье власти повторно попытаются проехать в эти города для эвакуации наших граждан

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное в Луганской области в субботу удалось эвакуировать 578 человек.

Темы: эвакуациявойна
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