Глава ОВА сообщил количество раненых гражданских в Донецкой области за сутки

За сутки 30 апреля в Донецкой области захватчики ранили 9 мирных жителей, из них – 4 ребенка.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево".

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Детали: Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

Также удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.