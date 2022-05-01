Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ОВА сообщил количество раненых гражданских в Донецкой области за сутки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 00:27
Глава ОВА сообщил количество раненых гражданских в Донецкой области за сутки
разрушения в Донецкой области, фото: facebook Кириленко

За сутки 30 апреля в Донецкой области захватчики ранили 9 мирных жителей, из них – 4 ребенка.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево".

Реклама:

Детали: Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

Также удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Донецкая область
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: