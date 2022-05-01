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Хотим сделать Сумщину центром развития военных технологий – глава ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 01:28
Живицкий, скриншот

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что есть идея сделать Сумскую область центром развития военных и оборонных технологий.

Источник: видеообращение Живицкого

Прямая речь: "Еще одна уникальная идея, которую мы будем реализовывать совместно с нашими учеными и предпринимателями.

Мы хотим сделать так, чтобы Сумщина стала определенным центром развития военных технологий. Центром развития оборонных технологий, начиная от изготовления непосредственно оружия до новых научных разработок, до разработок в области ИТ.

Технологии, которые разрабатываются в Сумах, на Сумщине нашими университетами, пользуются спросом во всем мире, и сегодня, к сожалению, война, но, к счастью, это возможности нового развития и развития совершенно новых бизнесов, которые до сих пор, возможно, не были столь актуальны, но они приобретают эту актуальность".

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Темы: Сумская область
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