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В Киев едет лидер немецкой оппозиции

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 08:38

Глава главной оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц прибудет в Киев в понедельник, 2 мая, чтобы подчеркнуть солидарность Германии с Украиной.

Об этом сообщили несколько немецких СМИ со ссылкой на источники, в том числе Bild и Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

Мерц станет первым партийным лидером Германии, посетившим Украину во время войны.

После того, как СМИ сообщили о планируемом визите в понедельник, руководитель аппарата Мерца Якоб Шрот подтвердил планы поездки в субботу вечером в Twitter, не назвав дату.

"Фридрих Мерц действительно планирует поездку в Украину", - написал он, добавив, что во время визита Мерц хочет показать, что Украина не одинока в своей борьбе за свободу, а также хочет выслушать и принять конкретные просьбы о поддержке украинской стороны.

"Поддержка Германией Украины не является вопросом власти против оппозиции. Вот почему на этой неделе демократический центр немецкого Бундестага принял совместное заявление о поддержке Украины. Своим визитом Фридрих Мерц хочет выразить общую политическую ответственность оппозиции и правительства", - отметил Шрот.

С начала войны России против Украины несколько ведущих германских политиков посетили Украину. В середине апреля главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе – Михаэль Рот, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и Антон Гофрайтер – побывали во Львове.

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Украинское правительство отклонило визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев и одновременно пригласило федерального канцлера Олафа Шольца, который пока поездку не планирует.

Темы: ГерманияУкраинаоппозицияКиев
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