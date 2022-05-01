В Одессе – взрывы, работает ПВО. На Николаевщине враг "воюет с удобрениями"

В Одессе слышны взрывы – работает Противовоздушная оборона.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По предварительной информации, это работает система противовоздушной обороны. Полная официальная информация будет предоставлена населению и СМИ (позже)".

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Детали: ZN.ua со ссылкой на Оперативное командование "Південь" сообщает, что над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием ПВО он уничтожен.

Братчук также напомнил о возможных провокациях врага ко 2 мая, дате, которая стала "сакральной" для российских оккупантов.

Чтобы обезопасить граждан с 1 по 3 мая в городе Одессе будет усилен комендантский час. Он продлится с 22 часов 1 мая до 5 часов утра 3 мая. В это гражданам запрещено находиться на улице (кроме работников критической инфраструктуры, которые будут иметь специальные пропуска).

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Дополнительно: Взрывы слышали и жители Николаева и области. В соцсетях отмечалось, что воздушной тревоги не было. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фото розового гриба дыма и отметил, что оккупанты "воюют с украинскими удобрениями".

Позже появилось еще одно фото – облако дыма стало белым. Ким отметил, что попадание очевидно произошло в емкость с селитрой/нитроамофоской. Воздух чистый, добавил глава ОВА.