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В Черном море активизировался вражеский флот – ОК "Юг"

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 15:44

В Черном море зафиксировали активизацию сил вражеского флота, в Одесской области оккупанты продолжают вести разведку с помощью беспилотников.

Источник: пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook

Прямая речь Назарова: "В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые оставались на острове".

Детали: Он добавил, что остальные российские корабли и подлодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Назаров также сообщил, что в Одесской области защитники с помощью ПВО ликвидировали вражеский беспилотник "Орлан-10", который проводил разведку.

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Темы: Черное моревойнаРосcия
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