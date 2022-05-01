В Черном море активизировался вражеский флот – ОК "Юг"

В Черном море зафиксировали активизацию сил вражеского флота, в Одесской области оккупанты продолжают вести разведку с помощью беспилотников.

Источник: пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook

Прямая речь Назарова: "В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые оставались на острове".

Детали: Он добавил, что остальные российские корабли и подлодка продолжают удерживать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Назаров также сообщил, что в Одесской области защитники с помощью ПВО ликвидировали вражеский беспилотник "Орлан-10", который проводил разведку.

Предыстория:

Ранее ОК "Юг" сообщили, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.