Днепропетровская область: россияне обстреляли село, ранена женщина

После обеда 1 мая российские оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области, в результате чего одна жительница получила ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, представительница ГСЧС Днепропетровской области Дарья Цуркань, сообщает Суспільне Дніпро

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Прямая речь Резниченко: "Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина".

Детали: Как сообщила представительница ГСЧС Днепропетровской области Дарья Цуркань, в результате обстрела в Синельниковском районе загорелся сенник, убита корова, ранена 71-летняя хозяйка.

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