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"Нет альтернативы кандидатству Украины": Кулеба шефу дипломатии ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 18:25
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Высоким представителем ЕС по внешней и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом он написал в твиттере после разговора, сообщает "Европейская правда".

Кулеба, в частности, сообщил о переговорных темах, главной из которых стал новый санкционный пакет.

"Я поговорил с Жозепом Борелем следующий раунд санкций ЕС против России, который должен включать эмбарго на поставки нефти", - заявил он. Как сообщалось, предварительное согласие по этому поводу уже достигло, но в Евросоюзе хотят ввести эти санкции не одномоментно - ЕС предложит отказаться от российской нефти до конца года. Украина рассчитывает на не ускорение этого процесса.

Также тематикой переговоров стало движение Украины в ЕС.

"Я подчеркнул, что не может быть альтернативы предоставлению Украине статуса кандидата", – заявил он. Детальнее об этом процессе читайте в специализированном разделе ЕвроПравды.

Кроме того, Кулеба и Боррель обсудили переговоры о безопасной эвакуации украинцев из окруженного оккупантами Мариуполя.

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Читайте также: Польша исключает поддержку мирного соглашения со сдачей РФ территории Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийЕС
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