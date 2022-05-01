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Харьковская область: в Золочеве мужчина погиб от российского снаряда в своем доме

Денис КарловскийВоскресенье, 1 мая 2022, 20:19
Харьковская область: в Золочеве мужчина погиб от российского снаряда в своем доме
пожарники ликвидируют последствия обстрелов в золочеве. фото: виктор коваленко

В Золочеве в Харьковской области российский снаряд убил мужчину в его собственном доме.

Источник: глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне"

Прямая речь Коваленко: "Прямое попадание в дом. Погиб мужчина 1951 года рождения, который был внутри".

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Детали: Мэр поселка добавил, что всего российские оккупанты обстрелами разрушили четыре дома, еще шесть повреждены.

Также снаряды попали в храм Вознесения Господня, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вражеские обстрелы происходили около 18:00.

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Ворожі обстріли відбувалися близько 18:00.

 
фото: виктор коваленко
 
фото: виктор коваленко
 
фото: виктор коваленко
 
фото: виктор коваленко

Предыстория:

  • В воскресенье 1 мая российские оккупанты также обстреляли Богодухов в Харьковской области. В результате обстрелов погибла женщина, еще двое получили ранения.
  • В первой половине дня 1 мая россияне совершили три артиллерийских удара по Харькову, от чего пострадал один человек. В военной администрации предостерегли горожан не выходить из укрытий, хотя враг несколько снизил интенсивность обстрелов.

Темы: Харьковская областьобстрелРосcиявойна
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