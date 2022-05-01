Харьковская область: в Золочеве мужчина погиб от российского снаряда в своем доме

В Золочеве в Харьковской области российский снаряд убил мужчину в его собственном доме.

Источник: глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне"

Прямая речь Коваленко: "Прямое попадание в дом. Погиб мужчина 1951 года рождения, который был внутри".

Детали: Мэр поселка добавил, что всего российские оккупанты обстрелами разрушили четыре дома, еще шесть повреждены.

Также снаряды попали в храм Вознесения Господня, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вражеские обстрелы происходили около 18:00.

Ворожі обстріли відбувалися близько 18:00.

ВИДЕО ДНЯ

фото: виктор коваленко

фото: виктор коваленко

фото: виктор коваленко

фото: виктор коваленко

Предыстория: