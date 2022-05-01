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Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 23:31
Сергей Лавров, фото РБК

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев изменил подход к переговорам о гарантиях безопасности, и у президента Украины Владимира Зеленского "семь пятниц на неделе".

Источник: Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", сообщает РИА Новости

Детали: По словам министра, в марте в Стамбуле наметились "кое-какие" контуры соглашения, в частности – готовность Украины быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при понимании, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. После этого, по заявлению Лаврова, Киев изменил позицию.

Прямая речь: "Сейчас пытаются уже по-другому выстраивать переговоры. В том числе хотят сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию".

Больше деталей: По словам Лаврова, Киев саботирует переговоры с Россией, у Зеленского "семь пятниц на неделе".

"В течении одного дня может поменять позицию несколько раз", — пожаловался российский министр.

"Слышал, как он (Зеленский – ред.) сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности", — добавил Лавров.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но, очевидно, разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мировые государства определиться, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине.

Темы: ЛавровРосcияпереговорыЗеленский
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