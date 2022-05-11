В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
Представители полка Национальной гвардии Украины "Азов", защищающие Мариуполь, уверены, что есть военный способ деблокировать завод "Азовсталь" и спасти оттуда бойцов.
Источник: представитель "Азова" Илья Самойленко в интервью "Sky News"
Прямая речь: "Это возможно (сделать) военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это секретная информация.
Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию, с нашей точки зрения реальность другая".
Детали: По словам Самойленко, самая большая проблема – это национальная безопасность.
Он уверен, что в случае катастрофических последствий для мариупольского гарнизона будут катастрофические последствия для всей Украины и ее людей.
Самойленко добавил, что бойцы все же пытаются "канализировать усилия для наилучших вариантов и последствий" в этой ситуации.
Предыстория:
- На днях президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что разблокирование Мариуполя военным путем сейчас невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
- Он также сообщал, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.
- Украинский президент предупреждал, что уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе сделает невозможным дальнейшие переговоры с РФ.
- Женщин, детей и стариков с "Азовстали" эвакуировали в несколько єтапов по 7 мая включительно. Медиков и раненых, как надеялись власти, євакуировать не удалось. Войска РФ продолжают штурмовать и обстреливать завод "Азовсталь".
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.
- Морпехи не раз призывали украинские власти и лидеров других стран, в частности Турции, вывести их из Мариуполя по процедуре "extraction" – как было в 1940 году с французским Дюнкерком. "Азов" видит четыре варианта действий, но предпочитает сражаться.
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