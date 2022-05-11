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В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"

Елена РощинаСреда, 11 мая 2022, 11:29
В полку Азов уверены, что армия имеет возможность прорваться на Азовсталь
Илья Самойленко, "Азовсталь", скриншот

Представители полка Национальной гвардии Украины "Азов", защищающие Мариуполь, уверены, что есть военный способ деблокировать завод "Азовсталь" и спасти оттуда бойцов.

Источник: представитель "Азова" Илья Самойленко в интервью "Sky News"

Прямая речь: "Это возможно (сделать) военным путем, и это возможно политическим путем. Мы можем сказать вам, как это сделать военным образом, но, конечно, такие операции – это секретная информация.

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Большинство людей, которые сидят во властных кабинетах в Украине, преимущественно плохо понимают ситуацию, с нашей точки зрения реальность другая".

Детали: По словам Самойленко, самая большая проблема – это национальная безопасность.

Он уверен, что в случае катастрофических последствий для мариупольского гарнизона будут катастрофические последствия для всей Украины и ее людей.

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Самойленко добавил, что бойцы все же пытаются "канализировать усилия для наилучших вариантов и последствий" в этой ситуации.

Предыстория:

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Темы: АзовМариупольвойна
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