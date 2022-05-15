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Россияне сбросили на "Азовсталь" зажигательные или фосфорные бомбы – советник мэра Мариуполя

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 09:33
"Азовсталь" под плотным огнем, скриншот

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные снаряды, то ли фосфорные бомбы

Источник: Telegram-канал Андрющенко Time

Прямая речь: "Мариуполь. Азовсталь. Снова – с неба, моря, земли.

Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам).

Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно".

Детали: По словам Андрющенко, "ад сошел на землю, в "Азовсталь".

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"Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу у них", – добавил он.

Напомним: 14 мая украинская группа "Kalush Orchestra" одержала победу в 66-м конкурсе "Евровидение". Лидер группы Олег Псюк после выступления в финале призвал мир помочь Мариуполю и защитникам на "Азовстали" со спасением. После этого в Google стали больше интересоваться Мариуполем и "Азовсталью".

Президент Украины Владимир Зеленский после победы группы с песней "Stefania" заявил: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь".

Предыстория:

  • Портовый город Мариуполь, расположенный на побережье Азовского моря на юге Украины, был заблокирован российскими войсками почти в начале войны, 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
  • Они просят мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
  • Мирных жителей эвакуировали с завода неделю назад. Но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
  • В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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