Россияне сбросили на "Азовсталь" зажигательные или фосфорные бомбы – советник мэра Мариуполя
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные снаряды, то ли фосфорные бомбы
Источник: Telegram-канал Андрющенко Time
Прямая речь: "Мариуполь. Азовсталь. Снова – с неба, моря, земли.
Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам).
Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно".
Детали: По словам Андрющенко, "ад сошел на землю, в "Азовсталь".
"Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу у них", – добавил он.
Напомним: 14 мая украинская группа "Kalush Orchestra" одержала победу в 66-м конкурсе "Евровидение". Лидер группы Олег Псюк после выступления в финале призвал мир помочь Мариуполю и защитникам на "Азовстали" со спасением. После этого в Google стали больше интересоваться Мариуполем и "Азовсталью".
Президент Украины Владимир Зеленский после победы группы с песней "Stefania" заявил: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь".
Предыстория:
- Портовый город Мариуполь, расположенный на побережье Азовского моря на юге Украины, был заблокирован российскими войсками почти в начале войны, 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Они просят мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали с завода неделю назад. Но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.