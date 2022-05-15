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Россияне сбросили на "Азовсталь" зажигательные или фосфорные бомбы – советник мэра Мариуполя

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 09:33
Россияне сбросили на Азовсталь зажигательные или фосфорные бомбы – советник мэра Мариуполя
"Азовсталь" под плотным огнем, скриншот

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные снаряды, то ли фосфорные бомбы

Источник: Telegram-канал Андрющенко Time

Прямая речь: "Мариуполь. Азовсталь. Снова – с неба, моря, земли.

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Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам).

Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно".

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Детали: По словам Андрющенко, "ад сошел на землю, в "Азовсталь".

"Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу у них", – добавил он.

Напомним: 14 мая украинская группа "Kalush Orchestra" одержала победу в 66-м конкурсе "Евровидение". Лидер группы Олег Псюк после выступления в финале призвал мир помочь Мариуполю и защитникам на "Азовстали" со спасением. После этого в Google стали больше интересоваться Мариуполем и "Азовсталью".

Президент Украины Владимир Зеленский после победы группы с песней "Stefania" заявил: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь".

Предыстория:

  • Портовый город Мариуполь, расположенный на побережье Азовского моря на юге Украины, был заблокирован российскими войсками почти в начале войны, 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
  • Они просят мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
  • Мирных жителей эвакуировали с завода неделю назад. Но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
  • В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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