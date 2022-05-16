С "Азовстали" выехали автобусы с украинскими байцами – Reuters

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.

Источник: Reuters

Детали: В сообщении говорится, что свидетель на месте событий сообщил - с "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками. Куда именно направились автобусы, пока неизвестно.

Дословно: "В понедельник агентство Reuters увидело около десятка автобусов, очевидно, перевозивших украинских бойцов. Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых".

Что было раньше: 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным.

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