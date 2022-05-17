С "Азовстали" выехали автобусы с украинскими байцами – Reuters
С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.
Источник: Reuters
Детали: В сообщении говорится, что свидетель на месте событий сообщил - с "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками. Куда именно направились автобусы, пока неизвестно.
Дословно: "В понедельник агентство Reuters увидело около десятка автобусов, очевидно, перевозивших украинских бойцов. Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых".
Обновлено (по состоянию на 00.40 по к.в.): Как впоследствии сообщило издание Reuters со ссылкой на свидетеля, 5 автобусов с эвакуированными бойцами прибыли в город Новоазовск Донецкой области, контролируемый российскими захватчиками.
По словам свидетеля, часть эвакуированных вынесли из автобусов на носилках и увезли в больницу.
Что было раньше: 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным.
Напомним:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками почти в начале войны –1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Мирных жителей из завода эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти заявляли, что договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.