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В Черном море находятся три российских носителя крылатых ракет – Минобороны

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 16:28
В Черном море находятся три российских носителя крылатых ракет – Минобороны
Александр Мотузяник,, скриншот видео

В Черном море находится три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", с суммарным ракетным залпом до 20 ракет, в то время как неделю назад было 8 носителей с ракетным залпом 58 ракет.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге, сообщает пресс-служба министерства.

Дословно: "Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

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В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр", с суммарным ракетным залпом до 20 ракет".

Детали: Мотузяник также сообщил, что в приграничных с Украиной районах Брянской области РФ усилен административно-полицейский и контрразведывательный режимы. Определенные подразделения ВС Беларуси усиливают участок белорусской украинской границы в Гомельской и Брестской областях. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий вдоль государственной границы Украины.

Противник проводит наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, наращивает систему огневого поражения и противовоздушной обороны.

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К нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях Россия активно привлекает оперативно-тактическую авиацию. В общей сложности выполнено 39 самолето-вылетов.

Что предшествовало: 25 апреля Мотузяник сообщал, что, по данным украинской разведки, в Черном море находились 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", суммарный ракетный залп которых составлял 58 ракет.

Темы: Черное мореРосcияоружиеМинобороны
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