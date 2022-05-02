Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба назвал три фактора, от которых зависит победа Украины в войне

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 17:13

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ключевые факторы, от которых зависит победа Украины в войне – санкции, помощь оружием и приближение к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с датским коллегой Йеппе Кофодом в Киеве.

"Есть три вопроса, от которых зависит победа в этой войне – это санкции, оружие и перспектива членства Украины в Европейском Союзе", – заявил Дмитрий Кулеба.

Реклама:

Он отметил, что в санкциях против России "не должно быть никаких табу", и поблагодарил Данию за то, что страна разделяет эту позицию, а также за то, что Копенгаген делает "все, что в его силах" в вопросе предоставления оружия, как на двухстороннем уровне, так и поддерживая коллективные решения.

Глава МИД особо акцентировал внимание на вопросе будущего членства в ЕС, заметив, что решение Европы предоставлять или не предоставлять Украине перспективу членства будет важным сигналом для Кремля.

"Эта война против Украины и всей Европы будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украину оставили на развилке. И именно поэтому ЕС должен продолжить курс, который взял после 24 февраля, и максимально способствовать евроинтеграции Украины. Ближайшее решение, которое мы ожидаем - предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Вопрос членства Украины в ЕС – это буквально вопрос войны и мира в Европе", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МИДвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
МИД
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
Последние новости
20:32
Неизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
Все новости...
Реклама: