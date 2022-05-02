Кулеба назвал три фактора, от которых зависит победа Украины в войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ключевые факторы, от которых зависит победа Украины в войне – санкции, помощь оружием и приближение к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с датским коллегой Йеппе Кофодом в Киеве.

"Есть три вопроса, от которых зависит победа в этой войне – это санкции, оружие и перспектива членства Украины в Европейском Союзе", – заявил Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что в санкциях против России "не должно быть никаких табу", и поблагодарил Данию за то, что страна разделяет эту позицию, а также за то, что Копенгаген делает "все, что в его силах" в вопросе предоставления оружия, как на двухстороннем уровне, так и поддерживая коллективные решения.

Глава МИД особо акцентировал внимание на вопросе будущего членства в ЕС, заметив, что решение Европы предоставлять или не предоставлять Украине перспективу членства будет важным сигналом для Кремля.

"Эта война против Украины и всей Европы будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украину оставили на развилке. И именно поэтому ЕС должен продолжить курс, который взял после 24 февраля, и максимально способствовать евроинтеграции Украины. Ближайшее решение, которое мы ожидаем - предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Вопрос членства Украины в ЕС – это буквально вопрос войны и мира в Европе", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.