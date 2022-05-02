"Из 10 танков остался один и тот сами сломали" - перехваченный СБУ разговор оккупанов

Служба безопасности Украины имеет доказательства, что российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила спецслужба.

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На обнародованной записи оккупант рассказывает, что в его полку много потерь, единственный танк, который остался целым, солдаты сломали, чтобы не ехать на передовую.

Как пояснил молодой захватчик, из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один. И они умышленно его сломали.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – советует отец.

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Напомним: По последним данным Генштаба, украинские защитники уничтожили более тысячи вражеских танков.