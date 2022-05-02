Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Из 10 танков остался один и тот сами сломали" - перехваченный СБУ разговор оккупанов

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 18:52
уничтоженный российский танк. иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Служба безопасности Украины имеет доказательства, что российские оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать с украинскими защитниками.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила спецслужба.

На обнародованной записи оккупант рассказывает, что в его полку много потерь, единственный танк, который остался целым, солдаты сломали, чтобы не ехать на передовую.

Как пояснил молодой захватчик, из 10 танков в начале войны в его подразделении остался только один. И они умышленно его сломали.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – советует отец.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: По последним данным Генштаба, украинские защитники уничтожили более тысячи вражеских танков.

Темы: СБУвойна
Главное сегодня

Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне

ВР окончательно запретила деятельность пророссийских партий

"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи

Мариуполь: враг штурмует "Азовсталь"

Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, но ему светит и пожизненное

Посол Украины: канцлер Шольц изображает из себя "обиженную колбасу"

Все новости...
СБУ
СБУ вычислила почти 900 российских оккупантов, совершавших зверства на Киевщине
СБУ: россияне вывозят трупы своих солдат ночью небольшими партиями, чтобы маскировать потери
СБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину
Последние новости
16:56
Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне
16:53
Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве
16:52
видеоХроники ада: в Украине сняли документальный фильм о трагедии в Мариуполе
16:47
Возле берега Одессы на поверхность воды всплыла мина, ее обезвредили
16:46
ФОТО, ВИДЕОБольше 150 мариупольцев из "Азовстали" прибыли в Запорожье
16:25
Санду накануне 9 мая призвала граждан к единству
16:22
ВР окончательно запретила деятельность пророссийских партий
16:19
Нардепа, поехавшего под российскую оккупацию в Херсонской области, исключили из фракции
16:15
видео, дополнено от 15:04Российские авиабомбы убили двух женщин на "Азовстали", мощный штурм завода продолжается
16:14
Несмотря на санкции, западные компании поставляли продукцию российскому производителю оружия "Алмаз-Антей"
Все новости...