Харьковщина: есть погибшие и раненые, изменено время комендантского часа

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов за сутки погибли 3 жителя, 8 ранены, в то же время ВСУ проводят не одну успешную операцию.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "За сутки оккупанты нанесли по Харькову 5 артиллерийских обстрелов. Пострадали Салтовка, ХТЗ. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка, Чугуев.

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К сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения".

Детали: Синегубов также сообщил о продолжающихся боях на Изюмщине. Враг пытается проводить наступательные действия в направлениях Барвенкового, но ВСУ держат позиции, поэтому попытки наступления оккупантов успехов не имеют.

"Наши бойцы проводят сегодня не одну успешную боевую операцию. Но пока не обо всех можем говорить. Российские оккупанты деморализованы и отказываются идти в бой", - отметил глава ОВА.

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Он также сообщил, что со 2 мая в области меняется время комендантского часа – с 21.00 до 6.00. В это время запрещено передвигаться по городу пешком и на транспорте.