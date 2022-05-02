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Начальник Генштаба РФ был в Украине на прошлой неделе - Пентагон

Понедельник, 2 мая 2022, 21:07

Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал Валерий Герасимов недавно был в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы знаем, что он был на Донбассе несколько дней, начиная с прошлой недели. Мы не знаем, там ли он еще", — сказал чиновник.

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Чиновник отказался сообщить, почему США были уверены в местонахождении российского генерала или какие у них есть разведданные, которые привели к такому выводу.

Ранее поступали сообщения о том, что Герасимов был ранен в Украине, но у США нет сведений о том, что он был ранен, сказал источник.

США не уверены, почему Герасимов отправился на линию фронта и свидетельствует ли это об отсутствии доверия Кремля к генералу Александру Дворникову, который всего несколько недель назад был назначен командующим всеми российскими операциями в Украине, сказал чиновник.

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Однако поездка Герасимова свидетельствует о том, что он хотел непосредственно увидеть операции.

Темы: РосcияСШАвойна
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