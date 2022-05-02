Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Начальник Генштаба РФ был в Украине на прошлой неделе - Пентагон

Понедельник, 2 мая 2022, 21:07

Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал Валерий Герасимов недавно был в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы знаем, что он был на Донбассе несколько дней, начиная с прошлой недели. Мы не знаем, там ли он еще", — сказал чиновник.

Чиновник отказался сообщить, почему США были уверены в местонахождении российского генерала или какие у них есть разведданные, которые привели к такому выводу.

Ранее поступали сообщения о том, что Герасимов был ранен в Украине, но у США нет сведений о том, что он был ранен, сказал источник.

США не уверены, почему Герасимов отправился на линию фронта и свидетельствует ли это об отсутствии доверия Кремля к генералу Александру Дворникову, который всего несколько недель назад был назначен командующим всеми российскими операциями в Украине, сказал чиновник.

Однако поездка Герасимова свидетельствует о том, что он хотел непосредственно увидеть операции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияСШАвойна
Главное сегодня

Бункеры "Азовстали" способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы – гендиректор завода

Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне

ФОТО, ВИДЕОБольше 150 мариупольцев из "Азовстали" прибыли в Запорожье

ВР окончательно запретила деятельность пророссийских партий

"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи

Мариуполь: враг штурмует "Азовсталь"

Все новости...
Росcия
В центре Москвы в автозак запустили коктейлем Молотова - росСМИ
Буданов рассказал о "сумасшедших идеях" россиян: Таврическая губерния и Небесный город
Виктор Пинчук, находясь в Киеве, объявил РФ виновной в геноциде украинцев
Последние новости
19:50
Израиль планирует поставлять Украине вооружение – СМИ 
19:40
Кабмин запускает платформу для сбора средств United24 на поддержку Украины
19:38
Россияне блокируют эвакуацию из других мест в Запорожской области
19:35
картаПочти по всей Украине объявлена воздушная тревога
19:33
Глава Евросовета убежден, что ЕС договорится о нефтяных санкциях против РФ
19:24
видеоВоенные показали новые удары "Байрактаров" по Змеиному
19:01
Оккупанты согнали под Изюм дополнительные батареи "Градов" и тяжелых минометов – Генштаб
18:56
Глава Запорожской ОВА: Запорожье уже доказало, что готово к сопротивлению
18:55
В бюджет поступило еще 7 миллиардов от продажи военных облигаций
18:40
После потери украинского и европейского рынков белорусские НПЗ на грани коллапса – СМИ
Все новости...