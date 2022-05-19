Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ опубликовали кадры, как украинские защитники покидают "Азовсталь"

Мазуренко Алена Четверг, 19 мая 2022, 20:19
скриншот

Американское издание обнародовало кадры Минобороны России из "Азовстали", откуда выходят украинские защитники.

Источник: Associated Press

Детали: По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки из "Азовстали" вышел еще 771 боец полка "Азов", а всего с 16 мая вышли уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

18 мая сообщалось, что из заблокированного завода вышли 959 бойцов.

Команда Международного комитета Красного Креста заявляет, что регистрировала сотни украинских военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: АзовМариупольобменэвакуация
Главное сегодня

Шойгу придумал ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

видеоВ дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян

Дуда: Лучшее завершение войны – победа Украины с возвращением территорий

фото, видеоВ Энергодаре спасатели протестовали из-за похищения их начальника, их разогнали

Оккупанты собрались с помощью Херсонской железной дороги развивать Крым и Россию

Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера

Все новости...
Азов
Бойцы "Азова" вышли на связь: командование на заводе "Азовсталь"
"Красный Крест" регистрирует всех бойцов, которые выходят с завода "Азовсталь"
РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
Последние новости
13:28
Россия заявила, что следит за поставками американских противокорабельных ракет "Гарпун" Украине
13:20
На ЧМ-2022 по футболу женщины впервые в истории будут работать арбитрами
13:14
Arconic продаст алюминевый бизнес в РФ: потери до $500 млн
13:12
Шойгу придумал ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
13:00
В Украине с начала полномасштабной войны погибли 11 добровольцев из Грузии
12:56
Украина получила 600 миллионов евро из пакета экстренного макрофина от ЕС
12:55
фото, видеоЕще один предатель ни Киевщине сдавал россиянам АТОшников, подсказывал позиции
12:55
фотоСпецоперация СБУ: силовики освободили из плена сына военнослужащей
12:50
В Норвегии неизвестный напал на людей с ножом, есть раненые
12:48
видеоВ дуэли "птуристов" победили ССО Украины: уничтожена позиция россиян
Все новости...