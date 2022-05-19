СМИ опубликовали кадры, как украинские защитники покидают "Азовсталь"
Четверг, 19 мая 2022, 20:19
Американское издание обнародовало кадры Минобороны России из "Азовстали", откуда выходят украинские защитники.
Источник: Associated Press
Детали: По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки из "Азовстали" вышел еще 771 боец полка "Азов", а всего с 16 мая вышли уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.
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18 мая сообщалось, что из заблокированного завода вышли 959 бойцов.
Команда Международного комитета Красного Креста заявляет, что регистрировала сотни украинских военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
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Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 14 мая боец с позывным "Полиция" рассказал, что на "Азовстали" около 600 раненых, почти нет медикаментов, воды и еды. Жены защитников Мариуполя призывали мировое сообщество добиваться освобождения всего гарнизона, а не только тяжелораненых.
- 16 мая россияне продолжали попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что якобы договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Западные СМИ сообщали, что 17 мая с "Азовстали" выехали, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами под контролем российских оккупантов. 256 защитников, включая 51 раненого, вывезли в колонию в Еленовке. Украинских бойцов будут допрашивать.