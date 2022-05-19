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СМИ опубликовали кадры, как украинские защитники покидают "Азовсталь"

Алена МазуренкоЧетверг, 19 мая 2022, 20:19
СМИ опубликовали кадры, как украинские защитники покидают Азовсталь
скриншот

Американское издание обнародовало кадры Минобороны России из "Азовстали", откуда выходят украинские защитники.

Источник: Associated Press

Детали: По утверждению Минобороны России, за предыдущие сутки из "Азовстали" вышел еще 771 боец полка "Азов", а всего с 16 мая вышли уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

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18 мая сообщалось, что из заблокированного завода вышли 959 бойцов.

Команда Международного комитета Красного Креста заявляет, что регистрировала сотни украинских военнопленных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Темы: АзовМариупольобменэвакуация
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