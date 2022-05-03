Запорожье: в Бердянске враг уточняет личные данные местных жителей – ОВА

В городе Токмак Запорожской области враг развернул подразделение ствольной артиллерии, а в Бердянске захватчики обзванивают местных жителей для уточнения личных данных.

Источник: Запорожская военная администрация

Детали: В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны.

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Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск в этих направлениях.

На огневых позициях в районе населенного пункта Токмак Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Орехов.

На временно занятых территориях Запорожской области противник развернул склад горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

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Жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.

В Запорожской области полицейские изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из квартиры местного жителя. В доме мужчины было обнаружено 60 патронов к стрелковому и автоматическому оружию, около 30 детонаторов и капсул от гранат и боеприпасов, 6 корпусов ручных гранат и запали к ним, около 30 граммов пороха и 100 граммов другого взрывчатого вещества.