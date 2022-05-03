Воздушные силы сбили 2 российских БПЛА, шпионивших на черноморском побережье

Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 вражеских беспилотника "Форпост" и "Орлан-10", которые шпионили на юге Украины.

Источник: пресс-центр воздушного командования "Південь"

Дословно: "С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг продолжает воздушную разведку черноморского побережья с применением БПЛА, а наши подразделения – прицельно их уничтожают.

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Так утром 3 мая воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены в Одесской и Николаевской областях российские беспилотники "Форпост" и "Орлан-10" соответственно".

Что предшествовало: 2 мая украинские защитники тоже уничтожили дорогостоящий вражеский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".