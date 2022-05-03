Зеленский призвал Албанию ограничить поток туристов из России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Албанию ограничить приезд российских туристов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во вторник, выступая посредством видеосвязи в парламенте Албании.
"Я прошу вас закрыть порты для российских судов и ограничить приезд российских туристов, потому что вы никогда не можете знать, кто приехал к вам. Может, убийцы, которые были в Буче, может, палачи Мариуполя, а может, те, кто работает на подрыв вашего государства", - цитирует Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".
"Сейчас, когда в Европе готовится шестой санкционный пакет, мы все должны настаивать на том, что его частью должно стать нефтяное эмбарго, реальная блокировка любых схем, которые Россия использует, чтобы обмануть мир и обойти санкции", - добавил президент.
Зеленский отметил, что российские банки должны быть полностью отключены от финансовой системы.
Он также призвал прекратить торговые отношения, "потому что не сегодня-завтра Россия может ударить по вашему рынку и захочет от вас каких-то политических уступок".
Ранее президент Зеленский назвал двойными стандартами поддержку Анкарой Украины и подготовку в Турции ряда маршрутов для российского туризма.