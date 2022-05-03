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Зеленский призвал Албанию ограничить поток туристов из России

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 16:11

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Албанию ограничить приезд российских туристов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во вторник, выступая посредством видеосвязи в парламенте Албании.

"Я прошу вас закрыть порты для российских судов и ограничить приезд российских туристов, потому что вы никогда не можете знать, кто приехал к вам. Может, убийцы, которые были в Буче, может, палачи Мариуполя, а может, те, кто работает на подрыв вашего государства", - цитирует Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, когда в Европе готовится шестой санкционный пакет, мы все должны настаивать на том, что его частью должно стать нефтяное эмбарго, реальная блокировка любых схем, которые Россия использует, чтобы обмануть мир и обойти санкции", - добавил президент.

Зеленский отметил, что российские банки должны быть полностью отключены от финансовой системы.

Он также призвал прекратить торговые отношения, "потому что не сегодня-завтра Россия может ударить по вашему рынку и захочет от вас каких-то политических уступок".

Ранее президент Зеленский назвал двойными стандартами поддержку Анкарой Украины и подготовку в Турции ряда маршрутов для российского туризма.

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Темы: ЗеленскийАлбания
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