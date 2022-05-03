Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Санду накануне 9 мая призвала граждан к единству

Вторник, 3 мая 2022, 16:25

Президент Молдовы Майя Санду записала видеообращение к гражданам, в котором призвала к единству и сохранению мира.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Санду отметила, что через неделю страна будет вспоминать погибших во Второй мировой войне и наступление мира, и что 9 мая также День Европы, которая объединилась, чтобы остановить войны на континенте, и обеспечила европейцам процветание и прогресс.

Она добавила, что невозможно игнорировать реальность и то, что рядом с Молдовой идет война, подчеркнула, что сохранить мир в стране возможно при условии, что граждане не дадут разъединить общество.

"Мы разные, но должны жить вместе, строить будущее вместе, в нашей стране. В мире у Молдовы есть будущее… Мир зависит от нашей способности объединиться перед общей угрозой. Мир зависит от нашей способности не попасть в ловушку лжи и вызовов", – заявила президентка, добавив, что матери Молдовы не хотят отправлять детей на войну.

Напомним, в последнее время в Молдове обострилась ситуация из-за ряда взрывов в Приднестровье. Украинская разведка сообщила о подготовке Россией провокаций в непризнанном регионе, чтобы втянуть его в войну.

Дополнительно создал напряженность запрет символики в поддержку войны РФ против Украины, в том числе георгиевской ленты.

ВИДЕО ДНЯ

Автономный регион Гагаузия принял закон, разрешающий ленту, вопреки национальному законодательству.

Читайте также: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.

Темы: Молдова9 мая
Главное сегодня

США начинают консультации по торговой войне с Китаем

Россия выпустила по Украине более 20 ракет, большинство – с Каспийского моря

Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров – Зеленский

Обновлено от 20.37Россия нанесла ракетные удары по Львову

фото, видео, дополненоВ Ровенской области масштабное ДТП: 17 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

Появилось видео штурма "Азовстали" россиянами

Все новости...
Молдова
В Минобороны Молдовы не видят признаков того, что Россия готовит нападение
Кулеба: поддерживаем Молдову, хотя ожидали большей поддержки в начале войны
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
Последние новости
04:30
Илон Маск: Twitter может частично стать платным
03:33
Оккупанты обстреляли Херсонщину, погибла женщина
02:35
Сумщина: Россияне обстреляли три села, два десятка "прилетов"
01:30
Россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна — почти полмиллиона тонн
01:00
Мариуполь: Обнародован график эвакуции в Запорожье
00:50
Чехи поддерживают помощь Украине, но считают ее слишком щедрой – опрос
00:36
Россияне выпустили по Львовщине 6 ракет, 2 из которых были сбиты ПВО – Козицкий
00:18
США начинают консультации по торговой войне с Китаем
00:04
В апреле продажи новых авто немного улучшились
00:03
Россия выпустила по Украине более 20 ракет, большинство – с Каспийского моря
Все новости...