Санду накануне 9 мая призвала граждан к единству

Президент Молдовы Майя Санду записала видеообращение к гражданам, в котором призвала к единству и сохранению мира.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Санду отметила, что через неделю страна будет вспоминать погибших во Второй мировой войне и наступление мира, и что 9 мая также День Европы, которая объединилась, чтобы остановить войны на континенте, и обеспечила европейцам процветание и прогресс.

Она добавила, что невозможно игнорировать реальность и то, что рядом с Молдовой идет война, подчеркнула, что сохранить мир в стране возможно при условии, что граждане не дадут разъединить общество.

"Мы разные, но должны жить вместе, строить будущее вместе, в нашей стране. В мире у Молдовы есть будущее… Мир зависит от нашей способности объединиться перед общей угрозой. Мир зависит от нашей способности не попасть в ловушку лжи и вызовов", – заявила президентка, добавив, что матери Молдовы не хотят отправлять детей на войну.

Напомним, в последнее время в Молдове обострилась ситуация из-за ряда взрывов в Приднестровье. Украинская разведка сообщила о подготовке Россией провокаций в непризнанном регионе, чтобы втянуть его в войну.

Дополнительно создал напряженность запрет символики в поддержку войны РФ против Украины, в том числе георгиевской ленты.

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Автономный регион Гагаузия принял закон, разрешающий ленту, вопреки национальному законодательству.

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