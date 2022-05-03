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Более 90 тысяч украинских детей приняли в школы в Германии

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 20:05

Количество детей и молодежи, выехавших из Украины из-за войны и принятых в школы в Германии, значительно возросло до почти 92 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства образования Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Неделей ранее количество зарегистрированных учащихся составило около 65 тысяч.

В школах Баварии, где учится около 17 700 детей и молодежи, пока больше всего беженцев из Украины, дальше идут Северный Рейн-Вестфалия с 14 700 человек и Баден-Вюртемберг - 14 170.

Северный Рейн-Вестфалия сообщил о самом большом количестве прибывших на прошлой неделе. Около 6000 детей и молодежи были приняты в учебные заведения федеральной земли.

С начала российского вторжения полиция зарегистрировала в Германии 400 632 беженцев из Украины, преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

 Поскольку украинцы могут въехать в страну без визы, фактическое количество беженцев, обратившихся за защитой в Германию, вероятно, будет больше.

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Темы: ЕСГерманиябеженцы
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