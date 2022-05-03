В Запорожье прогремел взрыв

Вечером 3 мая в Запорожье был слышен взрыв.

Источник: корреспондент УП

Детали: 3 мая российские захватчики нанесли ракетные удары по городам во многих регионах Украины.

Находящийся в Запорожье корреспондент Украинской правды сообщил о взрыве в городе, который был слышен поздно вечером во вторник.

Официальных данных о случившемся пока нет. Известно лишь, что российские войска вечером 3 мая выпустили более 20 ракет по разным регионам Украины, большинство из Каспийского моря.

Предыстория: 3 мая Россия нанесла ракетные удары: по подстанции у вокзала в Воловце на Закарпатье, по городу Арциз в Болградском районе Одесской области, по Днепропетровщине, по Долинской громаде Кировоградской области, по Авдеевке в Донецкой области, по Львову, по приграничной территории Сумской области.

Напомним:

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Президент Владимир Зеленский считает, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии в попытках победить Украину.