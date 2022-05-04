Оккупанты обстреляли Херсонщину, погибла женщина
Среда, 4 мая 2022, 03:33
Россияне обстреляли освобожденную часть Херсонщины – при обстреле градами, в частности, села Заградовка погибла мирная жительница.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Детали: Еще трое гражданских в Заградовке были ранены.
Кроме того, при обстреле врагом освобожденной части Высокопольской громады один из снарядов попал в жилой дом. Женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые ранения. Обоих доставили в Кривой Рог. Ребенок был в критическом состоянии. Врачи провели сложные операции.
ВИДЕО ДНЯ