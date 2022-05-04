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Оккупанты обстреляли Херсонщину, погибла женщина

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 03:33

Россияне обстреляли освобожденную часть Херсонщины – при обстреле градами, в частности, села Заградовка погибла мирная жительница.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Еще трое гражданских в Заградовке были ранены.

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Кроме того, при обстреле врагом освобожденной части Высокопольской громады один из снарядов попал в жилой дом. Женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые ранения. Обоих доставили в Кривой Рог. Ребенок был в критическом состоянии. Врачи провели сложные операции.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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