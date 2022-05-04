Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне массово переодеваются в форму ВСУ в Токмаке

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 06:20

В Токмаке (Запорожье) российские военные начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что не исключены провокации таких "разрядных" подразделений, чтобы скомпрометировать украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения.

Реклама:

Напомним: Три дня назад сообщалось, что в Луганской области российские захватчики в форме украинских военных теперь могут совершать различные провокации.

Темы: Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: