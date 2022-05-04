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Россияне массово переодеваются в форму ВСУ в Токмаке

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 06:20

В Токмаке (Запорожье) российские военные начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Отмечается, что не исключены провокации таких "разрядных" подразделений, чтобы скомпрометировать украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения.

Напомним: Три дня назад сообщалось, что в Луганской области российские захватчики в форме украинских военных теперь могут совершать различные провокации.

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Темы: Запорожьевойна
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