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ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 07:47

Европейская комиссия предоставила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийское агентство APA.

По словам дипломатов, Комиссия передала документ членам ЕС в среду вечером. Он предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев. Исключения должны быть для Венгрии и Словакии, сильно зависящих от российской нефти. Им должно быть позволено продлить импорт до конца 2023 года.

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Нефтяное эмбарго является основной составляющей шестого пакета санкций против России. Для принятия необходимо единогласное решение 27 стран ЕС.

По мнению дипломатов ЕС, предложение Еврокомиссии может спровоцировать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, ссылаясь на уязвимость своих экономик, сильно зависящих от российской нефти.

Венгрия и Словакия получают российскую нефть через южную ветвь нефтепровода "Дружба", также поставляющего Чехию. Согласно правительственным данным, Венгрия импортирует около 65 процентов своей нефти из России – более чем вдвое больше, чем в среднем по ЕС (26 процентов).

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Венгрия угрожала наложить вето на нефтяное эмбарго, если оно ограничит ее безопасность поставок. Министр экономики Словакии Ричард Сулик подчеркнул, что прощание его страны с российской нефтью займет несколько лет. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил в понедельник в Брюсселе, что Германия поддержит нефтяное эмбарго.

Кроме нефтяного эмбарго предложение Еврокомиссии также предусматривает новые санкции против компаний. Среди последних – крупнейший российский банк Сбербанк, а также два банка и телевизионные каналы, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Банки не должны иметь возможность использовать международную финансовую коммуникационную систему Swift.

Актеров, ответственных за российские зверства в таких украинских городах как Буча и Мариуполь, добавят в список ЕС лиц и организаций, чьи активы планируется заморозить.

Темы: ЕСРосcиянефтьсанкции
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