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ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 07:47

Европейская комиссия предоставила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает австрийское агентство APA.

По словам дипломатов, Комиссия передала документ членам ЕС в среду вечером. Он предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев. Исключения должны быть для Венгрии и Словакии, сильно зависящих от российской нефти. Им должно быть позволено продлить импорт до конца 2023 года.

Нефтяное эмбарго является основной составляющей шестого пакета санкций против России. Для принятия необходимо единогласное решение 27 стран ЕС.

По мнению дипломатов ЕС, предложение Еврокомиссии может спровоцировать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, ссылаясь на уязвимость своих экономик, сильно зависящих от российской нефти.

Венгрия и Словакия получают российскую нефть через южную ветвь нефтепровода "Дружба", также поставляющего Чехию. Согласно правительственным данным, Венгрия импортирует около 65 процентов своей нефти из России – более чем вдвое больше, чем в среднем по ЕС (26 процентов).

Венгрия угрожала наложить вето на нефтяное эмбарго, если оно ограничит ее безопасность поставок. Министр экономики Словакии Ричард Сулик подчеркнул, что прощание его страны с российской нефтью займет несколько лет. Министр экономики Германии Роберт Габек заявил в понедельник в Брюсселе, что Германия поддержит нефтяное эмбарго.

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Кроме нефтяного эмбарго предложение Еврокомиссии также предусматривает новые санкции против компаний. Среди последних – крупнейший российский банк Сбербанк, а также два банка и телевизионные каналы, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине. Банки не должны иметь возможность использовать международную финансовую коммуникационную систему Swift.

Актеров, ответственных за российские зверства в таких украинских городах как Буча и Мариуполь, добавят в список ЕС лиц и организаций, чьи активы планируется заморозить.

Темы: ЕСРосcиянефтьсанкции
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