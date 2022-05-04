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Россия развернула под Изюмом 22 батальонных тактических группы - разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 08:56

Россия развернула под Изюмом 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в среду утром, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

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"Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе", - говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщила, что в результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее, как материально, так и концептуально.

РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% наземных вооруженных сил, заявляла также британская разведка.

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Темы: войнаХарьковская областьРосcияВеликобритания
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