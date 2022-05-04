Эвакуация: 4 мая работает также коридор из Энергодара

Фото иллюстративное из Telegram Орлова. На фото – эвакуация людей на собственном транспорте из Энергодара 29 марта

4 мая работает эвакуационный коридор для жителей Энергодара, которые имеют возможность выехать на собственном транспорте. Жителей также просят скорей прийти на точку эвакуации из Луначарского кольца возле Бердянска.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Орлова: "4 мая открыт эвакуационный коридор на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Камянское и через Токмак – Орехов. Также будет возможность доехать из Запорожья в Энергодар по указанным маршрутам".

Детали: Орлов отметил, что в случае изменения оперативной ситуации на линии столкновения возможно ограничение движения по указанным направлениям.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заверила, что эвакуация из Луначарского кольца (возле Бердянска) точно будет, и призвала людей скорее собираться на точку эвакуации.

Предыстория:

Ранее власти обнародовали график эвакуации из Мариуполя в Запорожье на 4 мая. Согласно плану эвакуационная колонна собирается в Мариуполе ("Порт-Сити") в 8:00 и должна двигаться через Луначарское кольцо (в 10:00), Токмак (15:00) и Васильевку (16:00).