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Евакуація: 4 травня працює також коридор з Енергодара

Ірина БалачукСереда, 4 травня 2022, 09:26
Фото ілюстративне з Telegram Орлова. На фото – евакуація людей на власному транспорті з Енергодара 29 березня

4 травня працює евакуаційний коридор для мешканців Енергодара, які мають змогу виїхати на власному транспорті. Жителів також просять скоріше прийти на точку евакуації з Луначарського кільця біля Бердянська. 

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Орлова: "4 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Камянське і через Токмак – Оріхів. Також буде можливість доїхати з Запоріжжя до Енергодару за вказаними маршрутами".

Деталі: Орлов зазначив, що у разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук запевнила, що евакуація з Луначарського кільця (біля Бердянська) точно буде, і закликала людей скоріше збиратися на точку евакуації.

Передісторія: 

  • Раніше влада оприлюдненила графік евакуації з Маріуполя до Запоріжжя на 4 травня. За планом, евакуаційна колона збирається у Маріуполі ("Порт-Сіті") о 8:00 і має рухатися через Луначарське кільце (о 10:00), Токмак (15:00) та Василівку (16:00).

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Теми: евакуаціяЕнергодарБердянськ
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