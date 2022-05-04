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В шестой пакет санкций ЕС против России могут попасть 17 компаний ОПК

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 15:05
В шестой пакет санкций ЕС против России могут попасть 17 компаний ОПК
флаги ес на фоне штаб-квартиры еврокомиссии в брюсселе. фото иллюстративное: getty images

В шестой пакет санкций Евросоюза против России за войну против Украины могут попасть 17 компаний оборонно-промышлевого комплекса, а также компании, которые помогали РФ обходить санкции.

Как сообщает PAP, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, пишет "Европейская правда".

По его словам, в санкционный список по инициативе Польши будут добавлены 17 компаний ОПК. "Также мы убедили партнеров наложить санкции на все платежные и финансовые компании, которые лоббировали интересы РФ и помогали обходить санкции", - добавил Пшидач.

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Он отметил, что Польша продвигала максимально жесткие санкции против энергетического сектора, потому что именно он обеспечивает самые большие доходы Кремля.

Замминистра добавил, что шестой пакет санкций точно не будет последним, пока война в Украине продолжается и российские войска остаются на территории Украины. "Санкционная политика должна идти гораздо дальше. Польша поддерживает это, и будет работать над такими шагами в следующем, седьмом пакете", - сказал Марчин Пшидач.

Как сообщалось, Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против России за вторжение в Украину. По информации СМИ от источников, основой пакета является нефтяное эмбарго, с исключением для двух стран. Также планируются санкции против российских банков и пропагандистских телеканалов, персональные санкции против некоторых российских чиновников.

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По информации AFP, в санкционный список может попасть патриарх Кирилл.

Темы: санкцииЕСРосcияВПК
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