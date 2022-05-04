В шестой пакет санкций ЕС против России могут попасть 17 компаний ОПК

В шестой пакет санкций Евросоюза против России за войну против Украины могут попасть 17 компаний оборонно-промышлевого комплекса, а также компании, которые помогали РФ обходить санкции.

Как сообщает PAP, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, пишет "Европейская правда".

По его словам, в санкционный список по инициативе Польши будут добавлены 17 компаний ОПК. "Также мы убедили партнеров наложить санкции на все платежные и финансовые компании, которые лоббировали интересы РФ и помогали обходить санкции", - добавил Пшидач.

Он отметил, что Польша продвигала максимально жесткие санкции против энергетического сектора, потому что именно он обеспечивает самые большие доходы Кремля.

Замминистра добавил, что шестой пакет санкций точно не будет последним, пока война в Украине продолжается и российские войска остаются на территории Украины. "Санкционная политика должна идти гораздо дальше. Польша поддерживает это, и будет работать над такими шагами в следующем, седьмом пакете", - сказал Марчин Пшидач.

Как сообщалось, Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против России за вторжение в Украину. По информации СМИ от источников, основой пакета является нефтяное эмбарго, с исключением для двух стран. Также планируются санкции против российских банков и пропагандистских телеканалов, персональные санкции против некоторых российских чиновников.

По информации AFP, в санкционный список может попасть патриарх Кирилл.