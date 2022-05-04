Германия может передать Украине радиолокационные системы COBRA и другие радары - СМИ

Федеральное правительство Германии может передать Украине радиолокационные системы COBRA, что позволит значительно повысить точность гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом изданию Die Welt стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации издания от берлинских военных кругов, сначала Украина попросила о поставке 40 систем COBRA. В то же время только от 3 до 5 систем из 19 в запасе Бундесвера могут быть доступны для поставки Украине.

Эксперты отрасли оценивают стоимость системы COBRA в 50 миллионов евро.

Радарная технология COBRA (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров.

Первоначально система была разработана Германией, Францией и Британией, а сейчас ее продает совместное франко-германское предприятие. Говорят, что радар сможет выявить 40 огневых позиций через две минуты.

По данным США, они также поставили в Украину радары артиллерийской разведки. Однако их нельзя совмещать с немецким Panzerhaubitze 2000.

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Пакет предложений для Украины, который должен быть утвержден, также должен содержать большее количество радаров Spexer и камер Nightowl, которые, вероятно, могут быть доставлены в очень короткий срок.

Технология Spexer используется, например, для обнаружения и защиты от беспилотников, но также может идентифицировать вертолеты, истребители или бронированные машины. Специальные камеры способны обнаруживать транспортные средства или людей на расстоянии километров даже ночью.

Примечательно, что Украина должна получить так называемые пассивные радары производителя Hensoldt, пишет издание. Эта компания разработала радиолокационную технологию, которую можно использовать даже для обнаружения реактивных самолетов-невидимок. Сам Бундесвер еще не был снабжен пассивными радарами.

Как сообщалось, правительство Германии продолжает проверку по поставкам в Украину тяжелой артиллерии из запасов Бундесвера. Пока с союзниками обсуждают, может ли Германия поддержать Украину пятью из около 40 немецких гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

В то же время уже решено, что Бундесвер будет учить украинских бойцов руководить гаубицами в Рейнланд-Пфальце. Речь идет о гаубицах, которые уже твердо пообещали поставить Украине Нидерланды.