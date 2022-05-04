Днепропетровщина: россияне ударили "Градами" по двум селам
Среда, 4 мая 2022, 17:08
Россияне обстреляли из "Градов" два села в Великомихайловской общине Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Враг обстрелял из "Градов" Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.
Реклама:
Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду".
Детали: Резниченко сообщил, что в результате обстрелов никто не пострадал. Большинство местных жителей уехали с опасной территории.
ВИДЕО ДНЯ