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Днепропетровщина: россияне ударили "Градами" по двум селам

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 17:08
Днепропетровщина: россияне ударили Градами по двум селам
фото с Telegram Резниченко

Россияне обстреляли из "Градов" два села в Великомихайловской общине Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

 
фото с Telegram Резниченко

Дословно: "Враг обстрелял из "Градов" Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

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Попали по двум селам. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду".

Детали: Резниченко сообщил, что в результате обстрелов никто не пострадал. Большинство местных жителей уехали с опасной территории.

 

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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