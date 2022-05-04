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Секретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней плена

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 21:09
фото с Facebook Людмилы Васильевой

Секретарь городского совета Новой Каховки Херсонской области Дмитрий Васильев освобожден после 46 дней плена оккупантов.

Источник: супруга чиновника Людмила Васильева в Facebook

Дословно: "Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа на свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации".

Детали: Жена поблагодарила всех причастных к освобождению Васильева, отметив, что городские власти Новой Каховки не помогли никоим образом в этом вопросе.

"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других патриотов, которые через 2-3 дня уже были на свободе", - добавила жена.

Справка: Новая Каховка оккупирована российскими войсками.

Что предшествовало: Васильева похитили 16 марта. Ранее супруга сообщала, что к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

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