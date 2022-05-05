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Зеленский назначил новых послов в Словении, Румынии, Черногории и Северной Македонии

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 00:02
Зеленский назначил новых послов в Словении, Румынии, Черногории и Северной Македонии
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа об увольнении послов и семь – о назначении новых.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

Михаил Бродович был уволен с должности посла Украины в Словении. На его место назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 года был министром обороны.

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Наталья Задорожнюк уволена с должности посла Украины в Северной Македонии, на ее это место назначена Лариса Дир.

Указом президента Олег Герасименко назначен послом Украины в Черногории, а Игорь Прокопчук - послом Украины в Румынии.

Президент также подписал указ о назначении Ирины Костюк послом в Республике Куба. Также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был назначен послом по совместительству в Либерии, Кот-д'Ивуаре и Гвинейской Республике.

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Дмитрий Сеник назначен послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, Александр Нечитайло был уволен с должности посла Украины в Малайзии, а также с должности посла в Республике Филиппины и Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.

Темы: Зеленскийдипломатические отношения
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