Зеленский назначил новых послов в Словении, Румынии, Черногории и Северной Македонии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа об увольнении послов и семь – о назначении новых.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

Михаил Бродович был уволен с должности посла Украины в Словении. На его место назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 года был министром обороны.

Наталья Задорожнюк уволена с должности посла Украины в Северной Македонии, на ее это место назначена Лариса Дир.

Указом президента Олег Герасименко назначен послом Украины в Черногории, а Игорь Прокопчук - послом Украины в Румынии.

Президент также подписал указ о назначении Ирины Костюк послом в Республике Куба. Также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был назначен послом по совместительству в Либерии, Кот-д'Ивуаре и Гвинейской Республике.

Дмитрий Сеник назначен послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Кроме того, Александр Нечитайло был уволен с должности посла Украины в Малайзии, а также с должности посла в Республике Филиппины и Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.