Зеленский назначил новых послов в Словении, Румынии, Черногории и Северной Македонии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа об увольнении послов и семь – о назначении новых.
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".
Михаил Бродович был уволен с должности посла Украины в Словении. На его место назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 года был министром обороны.
Наталья Задорожнюк уволена с должности посла Украины в Северной Македонии, на ее это место назначена Лариса Дир.
Указом президента Олег Герасименко назначен послом Украины в Черногории, а Игорь Прокопчук - послом Украины в Румынии.
Президент также подписал указ о назначении Ирины Костюк послом в Республике Куба. Также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был назначен послом по совместительству в Либерии, Кот-д'Ивуаре и Гвинейской Республике.
Дмитрий Сеник назначен послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кроме того, Александр Нечитайло был уволен с должности посла Украины в Малайзии, а также с должности посла в Республике Филиппины и Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.