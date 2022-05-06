В Киеве горела гостиница: эвакуировали 98 человек

Под утро 6 мая в столице произошел масштабный пожар в 4-этажном здании в Голосеевском районе, жертв нет, спасатели эвакуировали 98 человек.

Источник: ГСЧС в Киеве в Facebook

Дословно ГСЧС: "6 мая в 4:34 поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Бродовской в ​​Голосеевском районе столицы.

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Горели 2 и 3 этажи 3-этажного здания с распространением пламени на кровлю и 1 этаж".

Детали: По данным источников УП, в 4-этажке находилась гостиница.

Спасатели, прибывшие на место происшествия немедленно приступили к тушению пожара, спасли 5 и эвакуировали 98 человек.

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В 6:45 пожар локализовали на площади 2000 кв. м, а в 7:29 – ликвидировали.

Сообщается, что благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось спасти четыре здания и недостроенный рядом расположенный корпус.

На месте работало 80 спасателей и 15 единиц пожарной техники.